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Dünya
AA 14.10.2023 00:02

İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi.

İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesi için iki saat süre vermesine ilişkin kararını değerlendirdi.

"İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tahliyenin, sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtti.

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin kan dökmesini ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarını kınadı.

MSF, X platformundan "İsrail, el-Evde Hastanesi'nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdi. Çalışanlarımız hastaların tedavisine devam ediyor. Gazze'de ayrım yapmaksızın kan dökülmeye devam edilmesini ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kesin bir dille kınıyoruz." paylaşımında bulundu.

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Açıklamada, MSF'nin hastaları ve sahadaki ekiplerini korumaya çalıştığı da vurgulandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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