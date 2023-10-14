Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini erteledi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 6'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesine ilişkin kararını değerlendirmişti.

"İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtmişti.

MSF, X platformundan "İsrail, el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdi. Çalışanlarımız hastaların tedavisine devam ediyor. Gazze'de ayrım yapmaksızın kan dökülmeye devam edilmesini ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kesin bir dille kınıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.