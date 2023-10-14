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Dünya
AA 14.10.2023 00:26

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini erteledi

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini erteledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 6'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesine ilişkin kararını değerlendirmişti.

"İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtmişti.

İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi
İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi

MSF, X platformundan "İsrail, el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdi. Çalışanlarımız hastaların tedavisine devam ediyor. Gazze'de ayrım yapmaksızın kan dökülmeye devam edilmesini ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kesin bir dille kınıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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