İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de ölenlerin sayısının 614'ü çocuk, 370'i kadın olmak üzere 1900'e yükseldiği belirtildi.

İsrail saldırılarının durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, 2 bini çocuk, 1400'ü kadın olan yaralananların sayısının 7 bin 696'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 15 sağlık personelinin öldüğü ve 27'sinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun fosfor bombasıyla vurduğu Durra Çocuk Hastanesinin tahliye edildiği hatırlatılan açıklamada, buradaki hastalar ile personelin El Nasr Çocuk Hastanesine götürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada Gazze'deki sağlık sisteminin kötüleştiği hatırlatılarak, yaralıların Gazze dışına çıkması, yakıt, tıbbi ve medikal malzeme ile sağlık personellerinin bölgeye ulaşması için güvenli koridorlar açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.