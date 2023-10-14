Guterres'ten saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen kapalı Gazze oturumun ardından konuştu.

Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin hayatını kaybetmesine, 5 gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırıyla ilgili Guterres, "Bunun çatışmanın, özellikle Lübnan'da, yayılma riskinin bir göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, tüm gazetecileri takdirle andığını belirterek, en fazla gazetecinin geçen yıl hayatını kaybettiğini kaydetti.

"Gazeteciler hayatlarıyla bedel ödüyor"

"Gazeteciler hayatlarıyla bedel ödüyor" diyen Guterres, gazetecilerin yaptığı işlerin gerçekleri ortaya çıkardığını dile getirdi.

Guterres, "Hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

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Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde İsrail güçleri tarafından gazetecileri hedef alan saldırıda Reuters Haber Ajansı çalışanı kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş ve 5 medya mensubu yaralanmıştı.

Reuters'in yanı sıra Al Jazeera ve Fransız AFP de saldırıda muhabirlerinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ise Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabalarından 5'i hayatını kaybetmişti.