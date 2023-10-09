Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 22:01

İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında ölen üyelerinin 5'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Hizbullah, ülkenin İsrail sınırında meydana gelen sızma girişimi ve ardından çıkan çatışmalara ilişkin açıklamasında, 2 üyesinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Daha önce saldırıda 3 Hizbullah üyesinin öldüğü duyurulmuştu.

Hizbullah, bugünkü saldırıda yer almadıklarını söylemesine rağmen üyelerinin nasıl öldüğüne dair başka detay paylaşmadı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

ETİKETLER
İsrail Hizbullah Lübnan
Sıradaki Haber
Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
Büyükçekmece'de polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
22:56
İsrail: Rehinelere zarar verme pahasına Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceğiz
22:55
Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı
22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
22:53
İskoçya Başbakanı, Filistinli eşinin ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını açıkladı
22:50
İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ