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Dünya
AA 09.10.2023 21:39

Hizbullah, İsrail saldırısında 1 üyesinin öldüğünü doğruladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında 1 üyesinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail saldırısında 1 üyesinin öldüğünü doğruladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hizbullah, bugün ülkenin İsrail sınırında meydana gelen sızma girişimi ve ardından çıkan çatışmalara ilişkin kısa bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail'in saldırında Husam Muhemmed İbrahim adındaki Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü
İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü

Hizbullah, daha önce bugünkü saldırıda yer almadıklarını söylemesine rağmen militanın nasıl öldüğüne dair başka detay paylaşmadı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması

Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

Filistin İslami Cihat Hareketi, İsrail'e yönelik sızma eyleminin üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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