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Dünya
AA 09.10.2023 20:58

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 1 Hizbullah üyesinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan'daki Hizbullah Hareketine yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde, saldırıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Haberde, İsrail'in bugünkü Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 1 Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah: İsrail sınırı üzerindeki sızmayla bağlantımız yok
Hizbullah: İsrail sınırı üzerindeki sızmayla bağlantımız yok

Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, bugün Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

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