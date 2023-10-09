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Dünya
AA 09.10.2023 21:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 687'ye yükseldi

İsrail'in 16 yıldır İsrail kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 140'ı çocuk, 687'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 687'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 140'ı çocuk, 105'i kadın, 687 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 726 kişinin yaralandığı belirtildi.

"Aksa Tufanı" ve İsrail'in Gazze'ye saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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