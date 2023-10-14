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Dünya
AA 14.10.2023 04:31

Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti

İsrail, abluka altındaki Gazze'de iletişim altyapısını da hedef alıyor. Anadolu Ajansı, Gazze'de bulunan ekibiyle iletişimin tamamen koptuğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ekibiyse Tel Aviv'de İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu.

Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptu.

İsrail ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

İsrail yönetimi bu sürenin bitiminde bölgeye daha yoğun askeri müdahalede bulunmayı planlıyor.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

İsrail polisi BBC ekibini alıkoydu

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ekibiyse İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu.

Tel Aviv'de İsrail polisi tarafından durdurulan ekip daha sonra saldırıya uğradı.

BBC'den, muhabirlerin, bölgedeki gelişmeler hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiği açıklaması geldi. 

BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu
BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

Bölgedeki gazetecilerin durumu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, Lübnan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırısında Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görülmüştü.

Al Jazeera gazetecilere yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu
Al Jazeera gazetecilere yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

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