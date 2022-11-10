Slovakya önümüzdeki aylarda Ukrayna'daki düşük sıcaklıklar ve enerji krizi nedeniyle yüz binlerce kişinin ülkeye gelebileceğini tahmin ediyor.

Konuyla ilgili hazırlanan raporda, Slovak hükümetinin bu kış ülkeye yaklaşık 700 bin mültecinin girebileceğini öngördüğü belirtiliyor.

Reuters'e göre reporda, "Ukrayna'da yerinden edilmiş çok sayıda insan şu anda kış için uygun olmayan koşullarda geçici olarak barındırılıyor" ifadesi yer alıyor.

Ayrıca Avrupa ülkelerinin yeni bir mülteci krizine hazırlanmak için kabul merkezleri açtığı ve ürünleri stokladığı söyleniyor.

Macaristan'da, yardım kuruluşu Hungarian Reformed Church Aid'in sözcüsü Zsofia Dobis-Lucski, Reuters'e verdiği demeçte, son haftalarda Zahony kasabasındaki sınır tren istasyonuna günde yaklaşık 300-500 kişinin geldiğini söyledi.

Polonya'daki Przemysl'den bir yetkili olan Witold Wolczyk, yerel yetkililerin potansiyel olarak zor bir kışa ve yeni bir mülteci dalgasına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Wolczyk , "Sürekli hijyen ürünleri ve gıda stokları yapıyoruz" diye ekledi.

BM verilerine göre, şu anda Avrupa'daki çeşitli ulusal koruma programları kapsamında yaklaşık 4,5 milyon mülteci kayıtlı ve yaklaşık 7 milyon kişi de Ukrayna'da ülke içinde yerinden edildi.

Ekim ayı sonlarında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, ülkeden kaçan yurttaşlarını elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı hafifletmek için bahardan önce eve dönmemeye çağırdı.