Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri nokta atışıyla tek tek vurdu.

İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca aralarında uçak pistlerinin de silah mühimmat depolarının, hava savunma sistemlerinin, uçak hangarlarının, kimyasal silah üretim tesislerinin yer aldığı pek çok yerin ağır ateş altına alınarak tahrip edildiğini söyledi.

Her geçen gün baskının artırılarak, rejime ve destekçilerine Türkiye'nin kararlılığının gösterileceğini vurgulayan Erdoğan, dün tahrip edilen kimyasal tesislerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.