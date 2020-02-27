Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri gece geç saatlerde ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun topçu saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda 3'ü çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden ekipler, enkaz altından çıkardıkları yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

2015'te muhaliflerin kontrolüne geçen İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında bin 800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.