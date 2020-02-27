Tunus'taki parlamentoda dün sabah başlayan güven oylaması oturumu, 14 saati aşkın bir süre devam etti. Oylamaya katılan 207 milletvekilinden 129'u İlyas Fahfah kabinesi için "evet" oyu kullanırken, 77'si "hayır" dedi, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

Fahfah, oturum sırasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in önerilen pek çok isim arasından kendisini seçerek hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, bunun arkasında yatan sebebin ise dürüstlüğü, güçlü bir karaktere sahip olması, yolsuzluğa bulaşmaması ve vatanperverliğinin olabileceğini söyledi.

Milletvekillerine seslenirken de Fahfah, "Ülkede köklü bir değişim için sadece güvenoyu değil tam destek istiyorum" dedi.

Fahfah, hükümetinin öncelikleri arasında "suçla, yüksek fiyatlarla ve dolandırıcılıkla mücadele, vatandaşlara onurlu bir yaşam sunulması, ekonominin canlandırılması, yatırımın teşvik edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması, yolsuzluk sisteminin çökertilmesi, 2020'de devlet için gerekli finansal kaynakların seferber edilmesi, ulusal para biriminin değerinin korunması ve enflasyonun düşürülmesinin" yer aldığını vurguladı.

[İlyas Fahfah (sağda). Fotoğraf: AA]

İlyas Fahfah kimdir?

İlyas Fahfah, 1972’de başkent Tunus’ta doğdu. 1995’te Safakis Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra eğitimine Fransa’da devam etti.

Biri mühendislik alanında Lyon’daki INSA Enstitüsü, diğeri işletme alanında Paris’teki Essonne Üniversitesinden olmak üzere 2 yüksek lisan diploması var.

2004-2006 yılları arasında Fransız petrol şirketi Total'ın Polonya’daki şubesinde çalıştı. Daha sonra yeniden ülkesi Tunus’a geri döndü.

2011’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da "Arap Baharı" olarak bilinen süreçteki değişim rüzgarlarıyla siyaset hayatına atıldı. Henüz 39 yaşındaydı.

Mensubu olduğu Sosyal Demokrat Bloku Partisi, Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesinden sonra kurulan ve Nahda Hareketinin başını çektiği Troyka hükümetinin ortaklarından oldu.

Hamadi Cibali’nin başbakanlığındaki hükümette turizm bakanı görevine getirilen Fahfah, kabinenin en genç ismiydi.

2012'nin aralık ayında Maliye Bakanlığının başına getirildi. Bu görevi, 2014’ün ocak ayına kadar yürüttü.

Cumhurbaşkanlığına da aday olmuştu

2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlık için adaylığını ortaya koydu. Ancak yüzde 0,34 puanla bu yarışı büyük bir farkla kaybetti.

Cumhurbaşkanı Kays Said’in 21 Ocak’ta hükümet kurma görevini Fahfah’a vermesi, Tunus’ta bir sürpriz etkisi yaratmıştı. Zira Fahfah’ın adaylığı sadece 2 parti tarafından desteklenmişti; “Demokrat Akım” Partisi ve "Tahya Tunus" (Yaşasın Tunus).

Oysa bu görev için aday gösterilen diğer isimlerin siyasi destek yelpazesi daha genişti. Ancak Cumhurbaşkanı Said, tercihini Fahfah’tan yana kullanmıştı.