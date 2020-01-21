Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fahfah, 21 Ocak'tan itibaren bir ay süreyle hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisinden İlyas el-Fahfah, Hamadi el-Cibali başbakanlığındaki hükümette Aralık 2012-Mart 2013 döneminde Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Said daha önce, ekim ayında yapılan genel seçimi birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ancak Cemli'nin oluşturduğu kabine listesi, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Kaynak: AA