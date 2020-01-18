Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel medyada, ülkenin hava sahasını ihlal eden drone görüldüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, ülkenin hava sahasının ihlaline karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Tunus hava sahasında drone görüldüğü haberleri asılsızdır. Savunma Bakanlığı, bu drone'ların Tunus havasından hiç geçmediğini, ancak Libya sınırı yakınından geçtiğini tespit etti. Hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Tunus, terör olaylarını engellemek için Libya sınırında 2015 yılından bu yana güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Kaynak: AA