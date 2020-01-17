Libya'da Trablus'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplananlar, 10 aydır devam eden Hafter saldırılarının yanı sıra ona destek veren ülkeler ile bu saldırılara sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Libya bayrakları dışında Türkiye ve Tunus bayrakları da taşıyan Trabluslular, "Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çocuklarımızın ölümüne ortaktır", "darbecilerle diyaloğa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye bizi korumaya geldi"

57 yaşındaki İletişim Mühendisi İdris el-Mehdi, Berlin Konferansı'nın uluslararası toplumun himayesinde düzenleneceğini hatırlatarak, uluslararası toplumu 10 aydır başkente saldırılar düzenlenirken "sessizce beklemekle" eleştirdi.

Hafter ve destekçisi ülkelerin Libya halkına yönelik saldırıları karşısında Avrupa'yı sessiz kalmakla suçlayan Mehdi, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan, Rusya, BAE ve Mısır'ın desteğiyle tüm dünyanın gözü önünde savaş uçakları bizleri bombalıyordu. Kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Ancak Türkiye ve Libya arasında hem deniz sınırları hem de güvenlik anlaşmaları imzalandı. Bir anda Avrupa müdahale etmeye ve çıkarlarından endişe duymaya başladı. Bizler korunmak istiyoruz, Türkiye de bizi korumaya geldi. Bu savaş suçlusu karşısında sivil halk olarak korunma talep ediyoruz. Hafter'i hiçbir durumda istemiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Askeri okul saldırısında ölen genç için cenaze töreni

Öte yandan Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Hafter güçlerinin başkentteki askeri okula düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden 22 yaşındaki Salih Hazil için cenaze töreni düzenlendi.

Ülkenin batısındaki Misrata kentinde de sokakları dolduran binlerce Libyalı, Hafter’in 10 aydır devam eden saldırılarını protesto etti.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, 4 Ocak'ta Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesinde bulunan bir askeri okulun öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda, çoğu genç öğrenci 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA