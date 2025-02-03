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Dünya
AA 03.02.2025 22:20

Rapor: İklim değişikliği Grönland Buz Tabakası üzerindeki çatlakları hızlandırıyor

İngiltere'deki Durham Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Grönland Buz Tabakası'ndaki çatlakların iklim değişikliği nedeniyle daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu.

Rapor: İklim değişikliği Grönland Buz Tabakası üzerindeki çatlakları hızlandırıyor
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Durham Üniversitesinin yayımladığı rapora göre, 2016-2021 yıllarındaki buz tabakasının hızla akan kenarlarındaki çatlaklar, boyut ve derinlik olarak önemli ölçüde arttı.

Raporda, araştırmacıların, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanarak 8 binden fazla 3 boyutlu yüzey haritasını incelediği ve bu artışların daha önce tespit edilenden çok daha hızlı gerçekleştiği aktarıldı.

Çatlaklar daha büyük ve derin hale geliyor

Raporda, sıcak hava ve deniz sıcaklıkları nedeniyle buzun daha hızlı aktığı bölgelerde çatlakların hem daha büyük hem de daha derin hale geldiği ifade edildi. Buz tabakasının denizle buluştuğu bazı bölgelerde çatlaklarda yüzde 25'lik artış olduğu, ancak bu artışın Sermeq Kujalleq buzulundaki geçici yavaşlama nedeniyle dengelendiği aktarıldı.

Araştırmaya göre, Sermeq Kujalleq buzulundaki akış hızının yeniden artmaya başlaması, buz tabakasında çatlakların büyümesi ile kapanması arasındaki dengenin artık sona erdiğini gösteriyor.

Raporda, Grönland'ın, 1992'den bu yana deniz seviyesinin yaklaşık 14 milimetre yükselmesine neden olduğu ve 2100 yılına kadar bu yükselişe 30 santimetreye kadar katkı sağlayabileceği aktarıldı.

Ayrıca, raporda, bilim insanlarının, sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla 2 santigrat derece üzerine çıkması durumunda, Grönland ve Antarktika'dan kaynaklanacak buz kayıplarının deniz seviyesini 12 ila 20 metre arasında "kalıcı olarak yükseltebileceği" uyarısında bulunduğu vurgulandı.

Araştırmada elde edilen bulguların, Grönland Buz Tabakası'nın gelecekteki davranışlarına yönelik tahminlere buzul hasarlarının ve çatlakların etkisini entegre etmek için kullanılmasının ümit edildiği kaydedildi.

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