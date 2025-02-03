İsrail ordusunun incelemesi, "Demir Kubbe"nin 7 Ekim 2023'te çöktüğünü ortaya koydu

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in kısa ve orta menzilli roketlere karşı başarısıyla övündüğü Demir Kubbe'nin 7 Ekim'de başarısız olduğu İsrail ordusunun raporlarına yansıdı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na sunulan incelemeler, 7 Ekim saldırısında Demir Kubbe'de ciddi arızalar yaşandığını ve İzzettin el-Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'yi atlatmayı başardığını gösterdi.

Gazze'den İsrail yerleşimlerine 7 Ekim'de sadece ilk 20 dakikada 1400 roket atıldığı ve mühimmatların bunlara karşı koymak için fırlatılması nedeniyle bataryaların boşaldığı bildirildi. Bu sebeple Demir Kubbe'nin ilk 4 saat içerisinde Gazze'den fırlatılan 3 bin 700 roketin yarısını durduramadığı aktarıldı.

İzzettin el-Kassam Tugayları'nın İsrail üslerine ve yerleşimlerine yaptığı sızmalardan dolayı bataryaların tekrar doldurulamadığı kaydedilirken bataryalardan birine mühimmat sevk eden bir subay ve 2 askerin saldırılarda öldürüldüğü bir vaka örnek olarak sunuldu.

Roketlerin önlenmesindeki başarısızlığa rağmen erken uyarı sistemleri ve korunaklı alanlar sayesinde "felaketin önlendiği" aktarıldı.