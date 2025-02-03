Az Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2025 19:48

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu

Lübnan ile yapılan ateşkese rağmen ülkenin güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, bölgedeki binaları yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısını yıkmak" amacıyla bombalı yıkım gerçekleştirildiği iddia edildi.

İsrail ordusuna ait birliklerin Lübnan'ın güneyindeki kırsal bölgede faaliyetlerini sürdürdükleri belirtilen görüntülerin hangi beldeye veya köye ait olduğu açıklanmadı.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği iddiasında bulunan İsrail ordusu, "kapsamlı operasyonların sürdürdüğünü" savundu.

Paylaşılan görüntülerde, kırsal alandaki binaların yıkıldığı ve tarım alanlarına da zarar verildiği anlaşılıyor.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu ülkenin güneyinde işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Avustralya'da 17 yaşındaki genç kız, köpek balığı saldırısında öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:00
Kosova'da çöp alarmı: OHAL ilan edildi
19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık ülkemiz için bir beka meselesi
18:57
Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
18:46
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı
18:40
Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten dönemin medya kayıtları talep edildi
18:36
Malatya'da yaban keçisi avına 661 bin lira ceza
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ