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Dünya
AA 03.02.2025 19:58

Kosova'da çöp alarmı: OHAL ilan edildi

Kosova’nın başkenti Priştine’de atık yönetimi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı.

Kosova'da çöp alarmı: OHAL ilan edildi
[Fotograf: AA]

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, düzenlediği basın toplantısında, şehirde çöp toplama işinden sorumlu tek şirket olan bölgesel kamu şirketi "Pastrimi"nin görevini etkili bir şekilde yerine getiremediğini belirtti.

Pastrimi’nin atık yönetimini tek başına üstlenebilecek kapasitede olmadığını kaydeden Rama, “Olağanüstü hal kararımızı, başkenti düzgün bir şekilde temizlemek için özel şirketlerin desteğini almak amacıyla kullanacağız.” dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Priştine Belediyesinden yapılan açıklamada ise ekiplerce sahada yapılan incelemelerde, çöp nedeniyle salgın riskinin yüksek olduğu ve alarm verici bir durum tespit edildiği duyuruldu.

Priştine’deki bazı mahallelerde çöp konteynerlerinin aşırı dolu olduğu ve birçok çöp kutusunun günlerdir boşaltılmadığı görüldü.

Öte yandan, Pastrimi Şirketi Genel Müdürü Petrit Reçica, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yönettiği şirketin işini düzgün yapmadığı yönündeki eleştirilere tepki göstererek, "Bütün zorluklara rağmen 7 gün 24 saat durmadan çalışıyoruz ve tek hedefimiz olan Priştine'yi çöplerden temizlemekten vazgeçmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Priştine Belediyesi, 2024 yılında da benzer bir durum nedeniyle olağanüstü hal ilan etmiş ve özel şirketleri de atık yönetimi sürecine dahil etmişti. Priştine Belediye Meclisinde muhalefet meclis üyelerinin oylarıyla atık yönetimi hizmeti için Pastrimi'ye münhasır hak tanıyan bir yönetmelik onaylanmıştı.

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