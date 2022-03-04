Rusya Devlet Başkanı Putin, Leningrad bölgesindeki Ust Luga limanında Mareşal Rokossovkiy feribotuna bayrak çekilmesi törenine video konferans ile katıldı.

Putin, diğer ülkelere Rusya ile normalleşme çağrısı yaptı.

"Kötü niyetimiz yok, durumu tırmandırmaya gerek yok, kısıtlamalar getiriyoruz, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.

Rusya sadece diğer ülkelerin olumsuz eylemlerine cevap veriyor, ilişkileri normalleştirmek ve iş birliği yapmak gerekiyor

Birileri bizimle iş birliği yapmak istemezse, evet bize zarar verir. Projeleri kaydırmamız, ertelememiz gerekir. Ek yetkinlikler edinmemiz gerekecek, ama yine de duran işleri çözeceğiz, hatta bundan faydalanapıp kendi kendimize yeter kılacağız ekonomiyi"

Putin diğer ülkelere karşı ekonomik yükümlülükleri yerine getirdiklerini de vurguladı.