Putin'den ülkelere ilişkileri normalleştirme çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Putin komşu ve diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Leningrad bölgesindeki Ust Luga limanında Mareşal Rokossovkiy feribotuna bayrak çekilmesi törenine video konferans ile katıldı.
Putin, diğer ülkelere Rusya ile normalleşme çağrısı yaptı.
"Kötü niyetimiz yok, durumu tırmandırmaya gerek yok, kısıtlamalar getiriyoruz, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.
Rusya sadece diğer ülkelerin olumsuz eylemlerine cevap veriyor, ilişkileri normalleştirmek ve iş birliği yapmak gerekiyor
Birileri bizimle iş birliği yapmak istemezse, evet bize zarar verir. Projeleri kaydırmamız, ertelememiz gerekir. Ek yetkinlikler edinmemiz gerekecek, ama yine de duran işleri çözeceğiz, hatta bundan faydalanapıp kendi kendimize yeter kılacağız ekonomiyi"
Putin diğer ülkelere karşı ekonomik yükümlülükleri yerine getirdiklerini de vurguladı.
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