Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Santralde yangın çıktı. Avrupa'nın en büyük nükleer santraline yönelik saldırı, Çernobil faciasını hatırlattı.

Santralin patlaması halinde Çernobil'den 10 kat daha büyük olacağını aktaran Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş açtı. Yangın çıktı. Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olur" dedi.

Peki, 36 yıl önce Çernobil'de neler yaşandı?

Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Ukrayna ve çevresindeki birçok ülkeyi etkiledi.

Bu, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi.

Patlamanın ardından çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katı kadar radyasyon yayıldı.

Facia, yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı ölümüne neden oldu. Yüz binlerce çocuk engelli olarak dünyaya geldi.

Ukrayna'da "nükleer endişe" yaşandı

Rusya'nın çatışmalar sonucu ele geçirdiği Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali.

Dünyanın da en büyük 10 nükleer santrali arasında yer alıyor.

Rus güçleri, bir hafta önce de Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirdi.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullandığı elektriğin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.