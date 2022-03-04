Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AFP
BM Ukrayna'daki insan hakları ihlallerine karşı komisyon kuruyor
[Fotoğraf:Reuters]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısındaki insan hakları ihlallerinin BM komisyonu kurularak soruşturulmasına karar verildi.
BM İnsan Hakları Konseyi, büyük bir çoğunlukla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından işlenen ihlallere ilişkin üst düzey bir soruşturma açılması yönünde oy kullandı.
47 sandalyeli konseyin 32 üyesi, failleri sorumlu tutmak amacıyla, iddia edilen hak ihlalleri hakkında mümkün olan en üst düzey soruşturmayı başlatmak için oy kullandı.
BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.
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