BM İnsan Hakları Konseyi, büyük bir çoğunlukla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından işlenen ihlallere ilişkin üst düzey bir soruşturma açılması yönünde oy kullandı.

47 sandalyeli konseyin 32 üyesi, failleri sorumlu tutmak amacıyla, iddia edilen hak ihlalleri hakkında mümkün olan en üst düzey soruşturmayı başlatmak için oy kullandı.

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.