Rusya ve Çin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçladı ve bu ülkenin orta menzilli füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Savunma Bakanlığına ve diğer hükümet kurumlarına, ABD'nin füze testinin sonucunda ortaya çıkan tehdidin analiz edilmesini ve karşıt bir cevap hazırlanmasını söyledi. Ayrıca, Rusya'nın da bu durumda boş durmayacağını belirtti.

ABD, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu ay başında INF Anlaşması'nın resmen sona erdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos'ta tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

Denenen seyir füzesinin, ABD'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de imzaladığı ve yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasak olduğu ortaya çıktı.

INF Anlaşması, ABD ile Rusya'nın menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzeleri geliştirmesini yasaklıyordu.

Kaynak: Reuters, AA