Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin'den ABD Ulusal Güvenlik Ajansı eski çalışanı Snowden'a vatandaşlık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildi.
2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya'da yaşıyordu.
Snowden'ın sızdırdığı belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.
Etiketler: ABD Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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