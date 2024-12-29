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Dünya
AA 29.12.2024 18:12

Putin ve Aliyev düşürülen uçak konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gören ve Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakla ilgili konuları görüştü.

Putin ve Aliyev düşürülen uçak konusunu görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev'i telefonla aradı.

Putin ve Aliyev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesine ilişkin konuların müzakerelerini devam ettirdi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu.

İddialar doğrulandı

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Putin, Aliyev'le telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

Aliyev, uçakta hayatını kaybeden mürettebat için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, Rusya'nın Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini söylemişti.

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Rusya Azerbaycan Kazakistan Uçak Kazası
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