Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.12.2024 17:13

Kuzey Kore lideri Kim'den ABD'ye karşı "en sert strateji uygulanacak" mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına yaklaşık 1 ay kala, "en sert" ABD karşıtı stratejinin hayata geçirileceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'den ABD'ye karşı "en sert strateji uygulanacak" mesajı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin 5 gün süren Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Kim, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'yi "gerici devlet" şeklinde tanımlayarak ABD-Güney Kore-Japonya işbirliğinin "nükleer askeri bloka" dönüştüğünü savundu.

"Bu gerçek, hangi yönde ilerlememiz ve ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor." diyen Kim, ülkesinin ABD'ye karşı şu ana kadarki "en sert stratejisinin" uygulamaya konacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca, Pak Thae-song, Kuzey Kore'nin yeni başbakanı olarak atandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak.

ETİKETLER
Kuzey Kore ABD
Sıradaki Haber
Gazze'de can kaybı 45 bin 514'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Katil İsrail'in kuşattığı Gazze'nin kuzeyinde onlarca aile mahsur kaldı
17:46
Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor
17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore için taziye mesajı
17:36
Ankara'da atık deposunda yangın
17:07
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
16:54
Gazze'de can kaybı 45 bin 514'e yükseldi
Katil İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi
Katil İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
TRT'nin yeni dizisi "Gassal"a yoğun ilgi
TRT'nin yeni dizisi "Gassal"a yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ