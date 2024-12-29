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Dünya
AA 29.12.2024 16:45

Rusya yanlısı siber korsanlardan İtalya'da resmi kurumların sitelerine saldırı

İtalya'da, Dışişleri Bakanlığı ve iki havalimanı dahil bazı resmi kurumların internet siteleri, Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı.

Rusya yanlısı siber korsanlardan İtalya'da resmi kurumların sitelerine saldırı
[Fotograf: Reuters]

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Rusya yanlısı bir grup, bazı İtalyan resmi kurumlarının sitelerine siber saldırı düzenledi.

Grup, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Milan'daki iki havalimanı ve bazı resmi kurumların internet sitelerinin hedef alındığını belirterek, "İtalyan Rusofoblarına (Rus karşıtlığı) hak ettikleri yanıt veriliyor." ifadesiyle saldırıyı üstlendi.

İtalyan yetkililer, saldırının uçuşlarda herhangi bir aksaklığa neden olmadığını bildirdi.

İtalya'da, şubat ve mart 2023'te de çok sayıda devlet kurumu aynı grup tarafından siber saldırıya uğramıştı.

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