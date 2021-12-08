Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını söyledi:

"Ukrayna NATO’ya girerse bizim için tehdit oluşturan silah sevkiyatları başlar."

İttifakın doğuya doğru genişlemekle, Rusya'ya karşı çatışmacı bir siyaset izlediğini savundu.

"Biden'la görüşme açık ve yapıcı"

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ise "açık ve yapıcı" olarak niteleyen Putin, çatışma istemediklerini belirterek, Moskova'nın güvenlik bağlamındaki önerilerini bir hafta içinde Washington'a ileteceklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden da, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer gerçekten de Putin, Ukrayna'yı işgal ederse bunun, daha önce görmediği ekonomik sonuçları olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Moskova: Fransız savaş uçaklarına önleme yapıldı

Biden-Putin görüşmesinde diplomasi kanalları açık bırakıldı ancak taraflar sahada teyakkuz halinde. Moskova, Karadeniz'de Fransız savaş uçaklarına önleme yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Biri Rafael diğeri Miraj-2000 model iki savaş uçağının Rusya hava sınırlarını ihlal etmesinin önüne geçildi." denildi.