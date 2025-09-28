Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
Dünya
AA 28.09.2025 19:20

Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsattı.

Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

Putin-Trump zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya gelmişti.

Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.

Vladimir Putin Donald Trump ABD Rusya
