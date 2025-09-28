Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlarına saldırılara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırı hedefine ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.