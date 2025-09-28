Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
AA 28.09.2025 16:01

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlarına saldırılara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, saldırı hedefine ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
