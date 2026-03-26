Dünya
AA 26.03.2026 17:38

Putin: Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol fiyatlarının yükseldiğini, küresel piyasaların çalkalandığını belirterek, "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

Putin, Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'nda konuştu.

Orta Doğu’daki çatışmaların dünyayı giderek daha fazla etkilediğini anlatan Putin, "Uluslararası lojistik, üretim ve işbirliği zincirlerine ciddi zarar veriyor. Hidrokarbon ve metal çıkarma, işleme, gübre üretimi ve diğer birçok mal ve ürünle ilgili sektörlerin tamamı darbe aldı." ifadelerini kullandı.

Putin, çatışmaların etkisinin COVID-19 salgını dönemiyle kıyaslandığına işaret ederek, "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

Rusya’nın emtia fiyatlarındaki artıştan elde ettiği konjonktürel gelirlerin ihtiyatlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Geleneksel ihracatımızın fiyatları yükselirken piyasalar da çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bugün piyasalar bir yöne sallandıysa, yarın diğer yöne sallanabilir." diye konuştu.

Küresel ticaretteki sarsıntıların hız kazandığını belirten Putin, "Bunlar, yeni bir gerçeklik haline geliyor ve tüm küresel ekonominin yeni bir duruma geçişine eşlik ediyor. Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sıradaki Haber
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı
18:15
Tahran'dan ABD teklifine yanıt: Savaşın tekrarlanmaması garanti altına alınmalı
17:48
İran, ABD-İsrail saldırılarında can kaybının 1937'ye yükseldiğini duyurdu
17:44
AB Snapchat hakkında soruşturma başlattı
17:42
Epstein'in Norveç bağlantılarına ilişkin ülkede son 20 yılda görev yapmış dışişleri bakanları ifade verecek
17:36
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı
17:14
Vizyona 5 yeni film giriyor
Gazze'de su krizi devam ediyor
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
