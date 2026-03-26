AA 26.03.2026 17:23

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çatışmaların yaşandığı beldelere beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Deyr Siryan, Kantara, Taybe, Yahmer eş-Şakif, Zavtar, Furun el-Ganduriyye ve Burc Kalavay beldelerine fosfor bombalarıyla saldırdı.

Ayrıca, Deyr Siryan ile Kantara-Taybe yolunda İsrail askerlerinin hedef alınmasının ardından İsrail ordusuna ait Apache helikopteri Taybe beldesi üzerinde görüldü.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki noktalara yönelik saldırılar yoğunlaştı.

Gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki noktalara 40 saldırının düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda yerleşim yeri ve askeri üs, roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan beldesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı daha vuruldu.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle süren yoğun çatışmalarda 19 Merkava tankının hedef alındığı duyurulmuştu.

Lübnan İsrail
