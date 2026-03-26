Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.03.2026 15:59

Eurofighter anlaşması Yunan basınında: Ankara’dan güç gösterisi

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması, özellikle Yunan basını tarafından mercek altına alındı; "Devasa anlaşma” başlıkları atıldı, "Ankara’dan Yunanistan’a güç gösterisi" yorumları yapıldı.

Hakan Turpçu
[Fotograf: AA]

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı.

Yunan basını konuyu tüm detaylarıyla takip etti, anlaşma manşetlerde yer aldı.

Devlet televizyonu ERT, Londra’da imzalanan anlaşmayı mercek altına aldı. İki ülke arasında derin savunma iş birliğinin artarak devam ettiği bildirildi. Londra’nın savaş uçaklarının satışına yönelik Alman itirazlarının aşılmasında Türkiye'nin en büyük destekçisi olduğu vurgulandı.

Antenna televizyonu, “Devasa anlaşma” başlığını attı. Türk pilotlarının Typhoon uçaklarında eğitileceği bilgisini paylaştı.

Banking News haber sitesi, “Türklerden Yunanistan’a güç gösterisi” başlığını attı. Yunanistan’ın ulusal gününde bu haberin bomba etkisi yarattığı ifade edildi.

Pentapostagma gazetesi, Türkiye’nin 2019’da F-35 programından çıkarılmasının Eurofighter alımı sürecini hazırladığını belirtti. “Silah ambargolarıyla karşılaşan Türkiye, dışa bağımlılığını azalttı, hatta kendi beşinci nesil savaş uçağını bile geliştirdi. Asıl konuşmamız gereken budur” yorumunu yaptı.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Trump: ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ