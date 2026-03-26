Eurofighter anlaşması Yunan basınında: Ankara’dan güç gösterisi

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı.

Yunan basını konuyu tüm detaylarıyla takip etti, anlaşma manşetlerde yer aldı.

Devlet televizyonu ERT, Londra’da imzalanan anlaşmayı mercek altına aldı. İki ülke arasında derin savunma iş birliğinin artarak devam ettiği bildirildi. Londra’nın savaş uçaklarının satışına yönelik Alman itirazlarının aşılmasında Türkiye'nin en büyük destekçisi olduğu vurgulandı.

Antenna televizyonu, “Devasa anlaşma” başlığını attı. Türk pilotlarının Typhoon uçaklarında eğitileceği bilgisini paylaştı.

Banking News haber sitesi, “Türklerden Yunanistan’a güç gösterisi” başlığını attı. Yunanistan’ın ulusal gününde bu haberin bomba etkisi yarattığı ifade edildi.

Pentapostagma gazetesi, Türkiye’nin 2019’da F-35 programından çıkarılmasının Eurofighter alımı sürecini hazırladığını belirtti. “Silah ambargolarıyla karşılaşan Türkiye, dışa bağımlılığını azalttı, hatta kendi beşinci nesil savaş uçağını bile geliştirdi. Asıl konuşmamız gereken budur” yorumunu yaptı.