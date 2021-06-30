Rusya lideri Putin, yıllık olarak gerçekleştirilen "Başkan ile Doğrudan Hat" isimli soru cevap toplantısına katıldı.

Geçen hafta İngiltere’ye ait savaş gemisi "HMS Defender"ın Kırım açıklarından geçmesi ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, İngiltere ve ABD’yi provokasyon yapmakla suçladı.

"ABD uçağı gemiye eşlik etti" iddiası



Putin, İngiliz gemisinin Rusya'nın savunma kapasitesini test etmeye çalıştığını, gemiye ABD casus uçağının da eşlik ettiğini iddia etti.

"Biz o gemiyi batırsak bile 3. Dünya Savaşı olmazdı, çünkü bunu yapanlar o savaşı kazanamayacaklarını biliyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile yaşananlar



Rus lider Ukrayna ile yaşanan gerileme de değindi.



Ukrayna'nın mevcut yöneticilerinin Rusya'nın dostu olmadığını söyleyen Putin, Kiev yönetiminin NATO üyeleri ile yaptığı tatbikatlardan rahatsızlık duyulduğunu kaydetti.