Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’nin, "Defender" savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülürken, uyarı ateşinin yapıldığı anlar yer almadı.

Footage of Russian Black Sea Fleet and Border Service of the Federal Security Service's prevention of the breach of the Russian Federation state border committed by the UK Navy destroyer «Defender» pic.twitter.com/4VnAlMjK4Y — Минобороны России (@mod_russia) June 23, 2021

Neler olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "HMS Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürüldü.

Bu nedenle, "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı" denildi.

"BM sözleşmelerinin ihlali"

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk ettiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığının altı çizildi.

Bakanlık ayrıca, İngiliz destroyerinin Karadeniz'deki ''tehlikeli eylemini'' Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerinin ihlali olarak tanımladı.

İngiltere'den yalanlama geldi

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise HMS Defender'a herhangi bir uyarı atışı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ''Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor'' denildi.

Ayrıca, geminin güzergahına bomba atıldığı iddiasının kabul edilmediği aktarıldı.

"Rus dezenformasyonu'

İngiltere Savunma Bakanı ''Rus dezenformasyonu'' dedi

Olaya ilişkin konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da uluslararası hukuku savunmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Wallace, ''Rus dezenformasyonu düzenli olarak gördüğümüz bir şey'' ifadesini kullandı.