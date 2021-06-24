İtalya'nın Floransa şehrinde 21 aylık bir bebek kayboldu.

Salı günü evden kendi başına çıktığı düşünülen bebek için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Evin etrafındaki ormanlık alandaki çalışmalara yaklaşık bin kişi ve bir helikopter katıldı.

Nicola isimli bebeği evine 2 buçuk kilometre uzaklıkta bölgeye haber takibi için giden bir gazeteci buldu.

"Anne diye bağırdı"

RAI Muhabiri Giuseppe Di Tommaso o anları şu sözlerle ifade etti:

"Nicola'nın evine giden bu patikadan yürüyordum. Bölgeye bakmak için vadiye açılan bu noktada durdum ve 100 metre kadar uzaktan bir ses geldi. Ben de 'Nicola!' diye bağırmaya başladım. O da 'Anne!' diye cevap verdi."

Bebeğin sağlık durumu iyi

Gazeteci daha sonra bebeği bulduğunu polislere haber verdi ve bir polis, çocuğu kurtarmak için yamaçtan aşağı indi.

İtalyan polisi, "Hiçbir şey görmedim. 'Anne!' dedi ve boynuma sarıldı. Yaralanmış mı diye baktım ama o emekliyordu."

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumu iyi.