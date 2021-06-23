Hubble Uzay Teleskobu'nun beyni kabul edilen ana bilgisayarı 13 Haziran'da hata verdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendisleri teleskobun verilerini analiz etti, bilgisayarı yeniden başlatmayı denedi.

"Arızanın bellekten kaynaklanma" ihtimali

Hubble'ı çevrim içi duruma getirmek için yapılan 3 deneme de başarısız oldu, yedek bellek modülüne de geçiş yapılamadı. teleskop hala "güvenli modda" bulunuyor.

NASA mühendisleri, teleskobun bilimsel araştırmalarda kullanılan araç ve gereçlerinde sorun bulunmadığı, arızanın bellekten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Yük bilgisayarı 80'li yılların

1990'da uzaya fırlatılan Hubble teleskobunun yük bilgisayarı 80'li yıllarda üretildi.

Teleskop bugüne kadar, yıldızların doğum ve ölüm anlarını görüntüledi, Plüton gezegeninin çevresinde yeni uydular keşfetti, 13 milyar 400 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksileri tespit etti.