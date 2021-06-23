Yerel basındaki haberlere göre, Washington'un kuzeydoğusunda bir otobanın üzerinde bulunan yaya geçidi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Washington itfaiyesi, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını ve 2 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı.

Araçta bulunanlar yara almadı

Açıklamada yaralananların yaya olduğu, çöken köprünün altında kalan 2 araçta bulunanların yara almadığı ifade edildi.