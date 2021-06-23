Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Washington'da yaya geçidi çöktü: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
ABD'nin başkenti Washington'da yaya geçidi çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Washington'un kuzeydoğusunda bir otobanın üzerinde bulunan yaya geçidi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Washington itfaiyesi, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını ve 2 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı.
Araçta bulunanlar yara almadı
Açıklamada yaralananların yaya olduğu, çöken köprünün altında kalan 2 araçta bulunanların yara almadığı ifade edildi.
Etiketler: ABD
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