Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp, Osmanlı’dan kalan tarihi eserleri kadar doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

Avrupa'ya özgü olan ıhlamur ağacı; Bulgaristan, Romanya, eski Yugoslavya gibi yerlerde ortaya çıktı.

Şehrin sembollerinden biri olarak kabul edilen ıhlamur, Üsküp’te bu günlerde şehrin sokaklarını, bulvarlarını ve parklarını süslüyor.

Yazın gelişiyle ıhlamurlar çiçek açtı.

Üsküp Park Ve Bahçeler Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Sorumlusu Mıryana Blajevska, "Biz Üsküp'te ıhlamur kokusunu içimize çekince 'bal gibi kokuyor' deriz. Şehrimizin önemli simgesidir. Birleşmiş Milleyler Kalkınma Programı ile iş birliği içinde çıkardığımız envantere göre toplam 6 bin 876 ıhlamur ağacı mevcut. Bunların 6 bin 210'u gümüş yapraklı ıhlamur." dedi.

Üsküplüler, boyu 40 metreyi bulan ağaçların gölgesinde serinlemeyi severken ıhlamur çayı da bolca tüketiliyor.

"Sağlık için ıhlamur çayı için"

Petar isimli bir vatandaş, "Her gün düzenli olarak ıhlamur çayı içiyorum. Çünkü sağlık için çok yararlı ve biz ıhlamur çayını hem kış hem de yaz mevsiminde içeriz." dedi.

Üsküplü Medyan Hüseini, her gün ıhlamur ağaçlarının altından geçerken o güzel kokuyu hissetmenin mutluluk verdiğini söyleyerek, kendisini dinlendirdiğinin ve herkese sağlık için ıhlamur çayı içmelerini tavsiye ettiğinin altını çizdi.

Her yıl yeni fidanlar

Ihlamur çayı, soğuk algınlığının yanı sıra, kansızlığa ve tansiyon hastalıklarına karşı da şifa niyetine tüketiliyor.

Üsküp Belediyesi, 10 yaşın üzerindeki ağaçlardan elde ettiği tohumlarla her yıl fidanlar yetiştiriyor.

Kentin ıhlamur ağacı geleneği bu fidanların yeni alanlara dikilmesiyle yaşatılıyor.