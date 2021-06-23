Houston Methodist Hastanesi sözcüsü Gale Smith, COVID-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için açığa alınan 200 çalışandan 153'ünün işten çıkarıldığını duyurdu.

Sözcü, hastane yönetiminin, çalışanlara 7 Haziran'a kadar COVID-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kıldığını, yaptırmayanların önce açığa alındığını, reddetmenin devam etmesi üzerine iş akitlerinin feshedildiğini açıkladı.

Açığa alınan çalışanlardan COVID-19 aşılarını yaptıranların ise geri dönmesine izin verildiğinin altı çizildi.

Çalışanlardan protesto

Haziran başında, Houston Methodist hastanesinden bir grup çalışan, yönetimin getirdiği zorunlu aşı politikasını hastane dışında düzenledikleri gösteride protesto etmiş, "kobay" olmaya zorlandıklarını savunmuştu.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mart 2021'de yaptırılan bir ankette, ABD genelinde, COVID-19 aşısını olmaya ilk hak kazanan kesim olmalarına rağmen, bilinmeyen muhtemel yan etkileri endişesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 48'inin aşı olmaktan çekindiği ortaya çıkmıştı.