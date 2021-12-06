Putin ve Modi, Hyderabad House'de gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Hindistan arasındaki ilişkilerin her alanında geliştiğini belirten Putin, ikili ticaret hacminin yılın ilk 9 ayında yüzde 38'den fazla arttığını söyledi.

Putin, iki ülkenin askeri teknik alanda da iş birliği yaptığına dikkati çekerek, "Hindistan ile yüksek teknolojili askeri ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi alanında birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hindistan ile ortak askeri tatbikatlar düzenlediklerini dile getiren Putin, iki ülkenin bu yönde çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Putin, Afganistan'daki duruma da değinerek, "Terör, uyuşturucu ve organize suç ile mücadele gibi konular bizleri endişelendiriyor. Bu bağlamda, elbette, Afganistan'daki durumun ne şekilde geliştiği konusu da endişelendiriyor." dedi.

Hindistan ile uluslararası alanda aktif şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, iki ülkenin pozisyonlarının birçok konuda uyuştuğunu kaydetti.

"Uzay alanındaki iş birliğimiz genişliyor"

Modi ise Rusya ile ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda bugün imzalanan anlaşmalar iş birliğimizi güçlendirecektir. 'Made in India' programı kapsamında ortak üretimin geliştirilmesi yoluyla savunma alanındaki iş birliğimiz güçleniyor. Ayrıca, uzay alanındaki iş birliğimiz genişliyor."