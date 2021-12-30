Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ile Abbas, Filistin meselesini telefonda görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Putin ve Abbas'ın birbirinin yeni yılını kutladığı görüşmede Filistin meselesi ele alındı.
Bu meseleyle ilgili ikili etkileşim konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, her iki taraf da "Filistin ve İsrail arasında yapıcı müzakerelerin, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesinde bir an önce yeniden başlatılması gerektiğini" vurguladı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Mahmud Abbas Rusya Vladimir Putin
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