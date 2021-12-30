Nature dergisinde yayınlanana bir araştırma, Omicron varyantı konusunda tıp dünyası açısından umut verici bir gelişmeyi ortaya koydu.

Araştırmaya göre, yeni tespit edilen antikorlar Omicron varyantına karşı etkili olabiliyor.

Bunların, potansiyel olarak sadece Omicron'a karşı değil, gelecekte ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olabileceği belirtiliyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent olan David Veesler, "Bu bulgular bize, antikorlara odaklanarak virüsün sürekli evriminin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu söylüyor" dedi.

Omicron varyantı, virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı spike proteininde alışılmadık derecede yüksek sayı olarak görülen 37 mutasyona sahip.

Bu durumun, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış kişileri enfekte etmesini ve daha önce enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte etmesini kısmen açıkladığı düşünülmekte.