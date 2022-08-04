Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıda, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında Soçi’de gerçekleşecek görüşme öncesinde Rusya-Türkiye ilişkileri ele alınırken, Karabağ’daki son gelişmeler de istişare edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Putin'in Karabağ’daki son gelişmeleri yarınki görüşmede ele alabileceklerini söylemişti.