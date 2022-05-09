Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup edişinin yıl dönümünde, Kızıl Meydan'da konuşma yaptı.

NATO'nun askeri bir operasyon başlattığını ve Rus topraklarına el koymayı hedeflediğini belirten Putin, ittifakın ülke sınırlarında tehdit oluşturduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Putin, Batı'nın, Rusya'yı dinlemek istemediğini ve başka planlarının olduğunu kaydederek, "Şimdi bütün dünyanın Ukrayna'ya en modern silahları getirdiğini görüyoruz." dedi.

Amaçlarının Ruslara karşı açılan savaşı durdurmak olduğunu dile getiren Rus lider, "Bugün Donbas'ta savaşan askerlerimiz bilsin ki, onlar geleceğimizi koruyor." ifadesini kullandı.