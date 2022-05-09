Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup edişinin yıl dönümünde, Kızıl Meydan'da konuşma yaptı.

NATO'nun askeri bir operasyon başlattığını ve Rus topraklarına el koymayı hedeflediğini belirten Putin, ittifakın ülke sınırlarında tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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Uluslararası ilişkilerdeki tüm anlaşmazlıklara rağmen Rusya olarak tüm dünya toplumu için hayati önem taşıyan eşit ve bölünmez bir güvenlik sisteminin oluşturulmasını savunduklarını aktaran Putin, şunları söyledi:

"Geçen yıl aralık ayında, güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma yapmayı önerdik. Rusya, Batı'yı dürüst diyaloga, makul, uzlaşmacı çözümler aramaya, birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya çağırdı. Hepsi nafile. NATO ülkeleri bizi duymak istemedi, bu da aslında tamamen farklı planları olduğu anlamına geliyor. Ve biz bunu gördük. Kırım da dahil olmak üzere tarihi topraklarımızın işgali için Donbas'ta operasyon için hazırlıklara devam ediyorlardı. Kiev'de nükleer silah edinimi hususunda açıklamalarda bulundular.

NATO bloku, bize bitişik bölgelerde aktif askeri girişimler başlattı. Böylece, doğrudan sınırlarımızda bizim için kesinlikle kabul edilemez sistematik bir tehdit oluşturuldu. Her şey, ABD ve genç ortaklarının üzerine eğildiği neo-Naziler, 'Banderacılar' ile bir çatışmanın kaçınılmaz olacağını gösteriyordu. Askeri altyapının nasıl geliştiğini, yüzlerce yabancı danışmanın nasıl çalışmaya başladığını, NATO ülkelerinden en modern silahların düzenli teslimatları olduğunu gördük. Tehlike her geçen gün büyüyordu. Rusya, saldırganlığa önleyici bir tepki verdi. Bu, zorunlu, zamanında alınmış ve tek doğru karardı. Egemen, güçlü ve bağımsız bir ülkenin kararı."

Amaçlarının Ruslara karşı açılan savaşı durdurmak olduğunu dile getiren Rus lider, "Bugün Donbas'ta savaşan askerlerimiz bilsin ki, onlar geleceğimizi koruyor." ifadesini kullandı.