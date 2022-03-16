Rusya Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya yönelik arka arkaya gelen yaptırımlar Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündemindeydi.

Putin "Yaptırımlar dünya ekonomisine ciddi darbe vurmuştur. Dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Batı Rusya'ya yaptırım için sadece bir sebep aradı.Her halükarda Rusya'ya yaptırım uygulayacaktı" dedi.

Batı'nın Rusya'yı etkisiz hale getirmeye çalıştığını savunan Rusya lideri "Yaptırımların olumsuz etkilerinden Rusya'nın sorumlu olduğuna sizi inandırmaya çalışıyorlar halbuki bu tamamen batının politikalarından kaynaklanıyor" dedi.

Putin Batının ekonomik yıldırma politikasının başarısız olduğunu söylerken yeni ekonomik döneme de dikkat çekti "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar" diiye konuştu. Putin yakın gelecekte tüm sosyal ödemelerin artırılacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı mülkiyet haklarına saygı göstereceklerini de belirtti.

"Batı Kiev'de kan dökmeye itiyor"

Batı'ya yönelik suçlamalarını sürdüren Putin "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor" dedi.

Müzakere kapısını açık bırakan Rusya Devlet Başkanı "Görüşmeler için hazırız" diye konuştu.