Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman enerji şirketi E.ON Gazprom'dan gaz alımını durdurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Alman enerji şirketi E.ON, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu açıkladı.
Alman enerji şirketi E.ON Üst Yöneticisi Leonard Birnbaum, düzenlediği basın toplantısında, E.ON'un doğrudan üreticilerle uzun vadeli doğal gaz tedarik sözleşmeleri bulunmadığını belirtti.
Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatının aniden kesilmesinin E.ON'u da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Birnbaum, "Portföyümüzdeki az miktardaki doğal gaz Gazprom'un Avrupa'daki ticaret şirketlerinden satın alındı. Ukrayna'daki olaylar nedeniyle bu şirketlerden yeni doğal gaz alımlara son verdik." ifadelerini kullandı.
E.ON, 2021'de düzeltilmiş olarak faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 1 milyar avro artırarak 7,9 milyar euroya yükseltmişti.
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