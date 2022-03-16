Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivillere ateş açtı
[Çernihiv Meydanı | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Çernihiv kentinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtı. En az 10 kişi öldü.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Çernihiv'de bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivillere ateş açıldı.
Saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti.
Sosyal paylaşım sitelerinde saldırı sonrasında çekilmiş görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cesetler ve yaralıların ar abalara taşınması yer alıyor.
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