Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Çernihiv'de bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivillere ateş açıldı.

Saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti.

Sosyal paylaşım sitelerinde saldırı sonrasında çekilmiş görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cesetler ve yaralıların ar abalara taşınması yer alıyor.